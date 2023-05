‘Feira do Empreendedor da Colônia’ cria ambientes de negócios

Matéria publicada em 8 de maio de 2023, 07:57 horas

Barra Mansa – A prefeitura realizou neste domingo (7), a 5ª edição da Feira do Empreendedor. Com o tema Dia das Mães, o evento teve o objetivo de fomentar as vendas e valorizar o comércio local. A ação aconteceu na praça do ponto final do bairro, das 9h às 17h.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello, destacou a importância de apoiar eventos que valorizam a economia. “A ‘Feira do Empreendedor da Colônia’ vem cumprindo o seu papel com excelência no desenvolvimento do comércio local. Esse foi um evento que surgiu para atender a demanda dos moradores desta região, que vai desde a Bocaininha e segue até Rialto, mas acabou se tornando um sucesso e tem atraído expositores e público de outros pontos da cidade e da região e nós temos um orgulho de poder fazer parte de iniciativas tão promissoras”, disse Bruno.

A quadra foi o espaço reservado para receber os expositores. No local foi possível conhecer artigos de papelaria personalizados, tapeçaria e moda feminina, além das suculentas – plantas usadas na decoração interna e externa de ambientes. A economia criativa marcou presença no evento com artigos de bijuterias, decoração e confeitaria.

Organizadora da feira, Angélica da Silva Elias, falou da importância dos apoios que o evento recebe e das novidades oferecidas ao público. “A feira vai completar dois anos de realização. Para esse sucesso nós contamos com parceiros muito importantes, como é o caso da prefeitura de Barra Mansa e da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas). Todos abraçaram a nossa iniciativa e têm acreditado no nosso trabalho, tanto que iniciamos apenas com expositores aqui do bairro e hoje já ampliamos a participação para empreendedores de fora.Nós fazemos um evento para toda a família”, disse Angélica.

A gerente de turismo, Bhella Santos, destacou o trabalho de valorização da economia criativa. “A ‘Feira do Empreendedor’ abre portas para diversos segmentos, entre eles o artesanato. Os artesãos da cidade têm suas peças expostas e com oportunidade de comercialização. É importante manter o contato com o público final, com lojistas, criando oportunidade de negócios. Ter espaços em que o artesãos sejam valorizados se torna necessário, já que possuem um papel de importância social, cultural e econômica nos contextos em que estão inseridos”, apontou Bhella.

Quem também marcou presença no evento foi o vereador Eduardo Pimentel e o secretário de Governo Luiz Furlani, que pontuou a proporção que o evento adquiriu e a relevância dele para o município. “A parceria entre o poder público, através da prefeitura, e dos moradores só podia resultar em um avento de excelência como este, que fomenta a economia e traz alegria e diversão para toda a família. Ter uma ação como esta beneficia todos os envolvidos e faz com que o bairro cresça cada dia mais. Todos estão de parabéns”, disse Furlani.