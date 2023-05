Feira do Empreendedor da Colônia, em BM, vai celebrar o Dia das Mães

Matéria publicada em 1 de maio de 2023, 10:20 horas

Barra Mansa – No próximo 7 de maio, Dia das Mães, a Associação de Moradores da Colônia vai realizar mais uma edição da ‘Feira de Empreendedorismo da Colônia’. Dedicada à comemoração da data festiva, o evento visa a fomentar as vendas de produtos. A ação acontece na praça do ponto final do bairro, das 9h às 17h, com música, diversos expositores de artes, presentes, decoração, guloseimas, food trucks e outros itens.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, Bruno Paciello, a feira surgiu em 2021 e foi iniciativa dos próprios moradores do bairro. “Eles nos procuraram e abraçamos o projeto. O evento gera um resultado muito positivo no fomento da economia, não apenas da região da Colônia, mas da cidade como um todo. Muitos dos expositores são artesãos, que adquirem matéria-prima no comércio do Centro, por exemplo”, afirmou, lembrando que a feita atrai pessoas de diversos bairros do município e até de outras cidades.

A organizadora da feira, Angélica da Silva Elias, contou que, este ano, a feira vai contar com expositores também da Baixada Fluminense. “Iniciamos apenas com empreendedores locais, entre os bairros Bocaininha e Rialto, e ganhamos proporções que não imaginávamos. Nesta edição nós seguiremos valorizando nossos expositores locais, que são a maioria, mas também destaco que teremos participantes de outros lugares, como Volta Redonda e até Nova Iguaçu, provando a seriedade do trabalho que estamos desenvolvendo”, concluiu.