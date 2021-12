Feira livre do Parque das Águas em Resende terá ‘Sine Itinerante’ e apresentação de bandas

Matéria publicada em 4 de dezembro de 2021, 10:09 horas

Resende- A Prefeitura de Resende, por meio de uma parceria entre as secretarias municipais de Indústria, Comércio e Turismo e Assistência Social e Direitos Humanos, promove mais uma edição do projeto “Sine Itinerante” neste domingo, 5. A estrutura será montada na Feira Livre do Parque das Águas entre 9h e 12h.

O Sine Itinerante vai oferecer à população serviços de cidadania e incentivo ao mercado de trabalho como: agendamento do Seguro-Desemprego, cadastro de novos currículos no sistema do Sine e orientações sobre a nova carteira de trabalho digital.

As informações dos cidadãos coletadas pela equipe são encaminhadas para a sede para o registro no sistema. Atualmente, o Sine fica na Rua Gulhot Rodrigues, nº 275, no bairro Comercial. Mais informações pelo telefone (24) 3360-6238.

Tradicional Música na Feira

Além disso, haverá apresentação das bandas de rock Carmenn e Hiper Nada a partir das 10h.

Recentemente, a Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tornou facultativo o uso de máscaras em ambientes abertos. No entanto, as pessoas podem continuar usando máscara caso desejem.

– Estudos foram feitos para avaliar se Resende adotaria o critério facultativo sobre o uso das máscaras e isso só foi possível graças ao avanço da vacinação na cidade, que, atualmente, encontra-se com mais de 94% da população acima de 18 anos com esquema de vacinação completo. As pessoas que frequentam a Feira Livre, por exemplo, não são mais obrigadas a usar máscara, mas podem optar pelo uso ou não, conforme julgar necessário levando em consideração a própria segurança e do próximo. Lembrando que o uso facultativo é permitido somente em ambientes abertos – explicou o secretário municipal de Saúde, Tande Vieira.