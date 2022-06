Feira Livre do Retiro retoma todos os segmentos a partir de terça-feira, dia 21

Matéria publicada em 19 de junho de 2022, 13:28 horas

Feirantes fizeram ajustes para voltar a comercializar roupas, calçados e presentes

Volta Redonda- A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), informa que a Feira Livre do bairro Retiro voltará a contar com a comercialização de produtos de todos os segmentos a partir da próxima terça-feira, dia 21. A Feira estava funcionando somente com a venda de frutas, verduras, legumes e produtos alimentícios, mas a partir desta data, os feirantes dos outros segmentos como roupas, calçados e presentes estão autorizados a vender na Feira do Retiro. A definição para cumprimento das regras para este retorno foi discutida no último dia 9, em reunião realizada entre a comissão de feirantes, SMF e Guarda Municipal de Volta Redonda.

Segundo a diretora do Departamento de Atividades Econômicas e Sociais da SMF, Elisângela Rangel, os feirantes se organizaram e fizeram os ajustes necessários para o retorno completo da Feira. “Esta feira foi alvo de ação judicial, e nela era requerido mais organização e cumprimento das regras legais para criar um ponto de harmonia entre feirantes, moradores e comerciantes. E os feirantes estão de acordo com as regras”, explica Elisângela.

Ela informa que foi pedido também maior atuação da Guarda Municipal no dia da Feira nas ruas do bairro. “Os agentes da GM farão o acompanhamento da feira para garantir maior fluidez do trânsito às terças-feiras”, acrescenta.

Os feirantes vão cumprir as regras básicas de acordo com o decreto nº 2014 que está em vigência. “As barracas devem ter medidas de 3 x 3 metros, distanciamento na lateral de 0,80 cm, não podem colocar nenhum objeto ou obstáculo impedindo a circulação entre as barracas, não pendurar e expor roupas, manequins e cabides nas varandinhas, manter distância mínima entre uma barraca e outra em frente, facilitando o fluxo de clientes e acessibilidade e segurança, não estacionar os carros e meios de transporte dentro ou atrás das barracas e não ultrapassar o limite da demarcação do espaço de cada barraca usando bancas e araras”, explica a diretora.

A Feira Livre de Volta Redonda também já retornou aos demais bairros com todos os segmentos. Na segunda-feira, a Feira é realizada no bairro Santa Cruz, terça-feira, bairro Retiro, quarta-feira, no bairro Sessenta, na quinta-feira, no bairro Volta Grande, na sexta-feira, no Conforto, no sábado, no Aterrado e domingo, na Vila Santa Cecília.