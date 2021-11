Feira Livre retoma formato original no Volta Grande nesta quinta-feira

Matéria publicada em 24 de novembro de 2021, 16:23 horas

Protocolos sanitários de prevenção à Covid-19 estão mantidos; secretaria municipal de Fazenda segue fiscalizando atividades

Volta Redonda – A Feira Livre de Volta Redonda retoma formato original no bairro Volta Grande nesta quinta-feira, dia 25, na Rua 1.050. A modalidade permite a comercialização de produtos alimentícios, vestuários e calçados na mesma área, anteriormente os comerciantes estavam divididos entre o setor de alimento e vestuário na extensão do bairro.

O formato original da Feira Livre começou a ser flexibilizado, no início deste mês, em dois grandes centros comerciais: Aterrado e Vila Santa Cecília. Devido ao panorama epidemiológico da Covid-19, com avanço da vacinação e a redução significativa dos números de casos, internações e mortes foi possível ampliar a atividade econômica, de acordo com o secretário municipal de Fazenda, Erik Higino.

“A decisão de retomada ao formato original da Feira Livre ocorreu após avaliação do cenário epidemiológico em uma reunião participativa com o Ministério Público. A princípio, as mudanças ocorreram no Aterrado e na Vila Santa Cecília, sendo que outros bairros de atuação foram estudados para a mesma finalidade. As equipes da SMF continuam fiscalizando as atividades econômicas em observação ao cumprimento dos horários de montagem e desmontagem das barracas, validade dos alvarás para comercialização de produtos, além de orientações aos protocolos sanitários”, comentou.

O secretário mencionou ainda a importância da recuperação econômica com os índices controlados e estáveis do novo coronavírus. “Com a transmissibilidade da doença em controle, estamos conseguindo possibilitar a ampliação das atividades econômicas que foram comprometidas durante o pior momento da pandemia”, finalizou Erik Higino.