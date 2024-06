Felicidade abundante: O merecimento da felicidade existe?

Sul Fluminense – Na incessante busca pela felicidade, muitos se esquecem de um ponto crucial: acreditar que merecem ser felizes. Embora todos almejem a felicidade, poucos se dão conta de que sentimentos de não merecimento podem ser um grande obstáculo. Este artigo explora como superar essa barreira e alcançar a realização plena. Quem não quer ser feliz? Acredito que o propósito da vida seja sempre essa busca pela tal felicidade, mas poucas vezes paramos para analisar se de fato estamos preparados para recebê-la. Você pode estar se perguntando agora: “Ora, mas quem é que não quer ser feliz?” Sim, eu sei, todo mundo quer, mas nem todo mundo sente que merece ser feliz. Como pode acontecer isto? Quem realmente não sonha com isso?

Felicidade plena

Algo que talvez muitos de nós não saibamos é que somos conscientes das coisas que queremos somente em um 5%… O 95% restante está alojado no nosso subconsciente, que guarda dentro de si lembranças das nossas jornadas que nem mesmo notamos que foram experimentadas. Na vida, por vezes, temos que vivenciar acontecimentos que nos causam dor, transtornos e depressões que se alojam tão profundamente dentro do nosso ser, que pode se instalar um sentimento de não merecimento. Sentimentos de culpas enraizados que nos levam a crer, sentir e criar ações contrárias ao que verdadeiramente queremos. Isto chamamos de autossabotagem.

A boa notícia é que toda dor se apresenta na vida como uma forma de desafio para nossa própria evolução e, felizmente, atualmente a era do amor chegou para nos ajudar a resolver tudo o que precisamos melhorar, para de fato a felicidade alcançar.

Jafy Soares destaca que “meu propósito é te lembrar quem és e te ver sendo feliz, independente das circunstâncias. Ativar seu lado mágico, seu propósito, seu lado divino!”

No caminho rumo a essa felicidade, vale a pena avaliar o porquê ainda não chegamos lá. A seguir, deixo com você cinco dicas que me ajudaram a descobrir que o que realmente estava acontecendo era um profundo sentimento de não merecimento. Vamos lá:

1. Esqueça o que já passou!

Não importa o que seja, o tamanho da dor que lhe causou, você está vivo mais um dia e isso significa que tem uma nova oportunidade de realizar coisas incríveis na sua vida. Tenha em mente que só temos o AGORA, que é o que realmente importa.

2. Deus o quer feliz!

Toda vez que estiver triste, deprimido, pare e pense com carinho: será que Deus quer isso de mim? Será que assim eu vou encontrar a felicidade? Você não pode mudar algo que lhe incomoda no mesmo estado em que o criou, portanto, eleve os seus pensamentos e agradeça sem medo, tenha certeza de que há uma nova oportunidade para o seu mundo tornar-se mais agradável.

3. Repita: EU MEREÇO SER FELIZ!

Faça desta frase um mantra, repita toda vez que um pensamento ou sentimento negativo vier, faça-o sempre que puder. A palavra é poderosa e ajudará a mudar hábitos que lhe abrirão as portas de novas rotas.

4. Faça uma LISTA DE MERECIMENTOS

Escreva em um papel todas as coisas que você merece ter. Não se limite, o Universo é abundante e é incrível! Para ele não há impossível! Apenas sinta e escreva tudo o que você acredita que é SEU por merecimento DIVINO. Leia esta lista em voz alta durante 21 dias antes de dormir.

5. PERDOE-SE

Reflita todas as coisas que viveu por julgar a si mesmo. Agora peça perdão por todo esse tempo autossabotando o seu próprio sucesso e diga para si mesmo.

Eu (diga o seu nome) me perdoo por tanto tempo que perdi me culpando, julgando e me impedindo de ser feliz. Agora (repita o seu nome), estamos prontos para viver tudo o que Deus quer para nós.

Ser merecedor de tudo do bom e do melhor não é utopia, é Lei Divina. Você está aqui para se descobrir, viver e sentir que MERECE ser realmente Feliz! Não importa o que seja, o tamanho da dor que lhe causou, você está vivo mais um dia e isso significa que tem uma nova oportunidade de realizar coisas incríveis na sua vida. Tenha em mente que só temos o agora, que é o que realmente importa.

