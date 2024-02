Volta Redonda – O Volta Redonda Futebol Clube comunicou nesta quinta-feira (15), o desligamento do técnico da equipe profissional, Felipe Loureiro.

Em nota, a diretoria do Esquadrão de Aço agradeceu o trabalho e desejou sucesso ao treinador na continuidade de sua carreira.

No comando técnico do Clube desde novembro do ano passado, Felipe Loureiro dirigiu o Voltaço em oito partidas no Campeonato Carioca, somando duas vitórias e dois empates.