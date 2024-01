Felipe Loureiro fala sobre expectativa para estreia do Voltaço no Carioca

Volta Redonda – O Volta Redonda iniciou, nesta quinta-feira (11), a última semana de preparação antes da estreia oficial na temporada 2024. Desde a apresentação para o início da pré-temporada já se passaram 44 dias, período para o elenco evoluir fisicamente e taticamente.

Perto de fazer o seu primeiro jogo no comando do Voltaço, o técnico Felipe Loureiro elogiou o crescimento da equipe e falou sobre a expectativa para a estreia no estadual.

“O trabalho está sendo muito bem feito pela parte física, com o William, Lucas e Vitor. Estamos procurando colocar nossa metodologia em prática o mais rápido possível, os jogadores já estão assimilando e a equipe vem evoluindo progressivamente. Esperamos fazer uma bela estreia diante de um adversário muito difícil e que o nosso torcedor possa comparecer, nos apoiar e incentivar até o final, para que o Volta Redonda tenha êxito na estreia”, disse.

O Volta Redonda recebe o Fluminense na próxima quinta-feira (18), às 21h30, no estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Carioca.