Felipe Loureiro valoriza vitórias e projeta confronto contra o Bangu

Volta Redonda – As duas primeiras vitórias do Voltaço no Cariocão, contra Audax e Sampaio Corrêa, além consolidar a reação do time na competição também serviram para aumentar a confiança dos jogadores para sequencia do campeonato que é curto e repleto de jogos difíceis, tanto contra os quatro grandes clubes do estado, quanto nos confrontos contra as equipes de menor investimento. São jogos que o treinador Felipe Loureiro definiu em recente entrevista ao DIÁRIO DO VALE, como um ‘campeonato a parte’.

Ciente de que o seu time precisa evoluir e ter atuações mais consistentes nos dois tempos das partidas, o treinador valorizou o empenho dos seus jogadores e a importância dos três pontos conquistados por eles na vitória sobre o Sampaio Corrêa, no domingo, (4) em Saquarema.

– A vitória sobre o Sampaio Corrêa foi importantíssima. Buscar três pontos, principalmente fora de casa, e ter uma sequência de vitórias é importante para o Volta Redonda começar a olhar para a parte de cima da tabela. A equipe começou muito bem no primeiro tempo e conseguimos o gol. Mas, depois que a gente faz o gol, a equipe começa a ficar mentalmente preocupada somente em se defender e acaba deixando de jogar, analisou o treinador.

Felipe ainda explicou que o time adversário não pode ganhar confiança no jogo. “No segundo tempo, isso aconteceu bastante e, com um jogador a mais, não pode. Sabemos que lá é um campo menor, muita bola na área, mas a equipe suportou bem defensivamente. Mas precisamos melhorar nesse quesito mental, pra fazer o primeiro gol e continuar mantendo a intensidade”, detalhou Felipe.

Pesada sequência fora de casa

Nas próximas duas rodadas o Volta Redonda, terá duas verdadeiras ‘pedreiras’ pela frente jogando fora de casa. Na quarta-feira (7), ás 18h30, o Esquadrão de Aço irá ao Estádio de Moça Bonita, no Rio, enfrentar o Bangu, time que é um velho conhecido de Felipe Loureiro, que realizou bons trabalhos por lá.

Já no sábado, (10), o time retornará ao Rio de Janeiro, para enfrentar o Flamengo, ás 16h, no Maracanã, em jogo atrasado da terceira rodada.

O treinador falou sobre o que espera do confronto contra o time da zona oeste, mas disse que a sua equipe tem que estar preparada para jogos deste nível, para almejar voos mais altos na competição.

– O jogo contra o Bangu vai ser difícil, eles venceram fora de casa na última rodada e vão querer buscar sua primeira vitória diante da sua torcida. Nós sabemos das dificuldades que vamos enfrentar neste jogo, mas, quem quer almejar uma classificação tem que superar tudo isso e buscar mais uma vitória fora de casa, afirmou o técnico Felipe Loureiro.

Com um jogo a menos, o Volta Redonda ocupa a 9ª colocação na tabela do Campeonato Carioca após seis rodadas. O Tricolor de Aço está com sete pontos – duas vitórias, um empate e duas derrotas.