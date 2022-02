Felipe Melo conquista a torcida após vitória no Fla-Flu e promete entrega

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2022, 22:46 horas

Jogador fez boa partida contra o Flamengo e disse que a caminhada rumo a objetivos maiores só está começando

Rio de Janeiro – Já virou febre: basta Felipe Melo tocar na bola para os “latidos” de “Ruf Ruf” ecoarem pelas arquibancadas onde fica a torcida do Fluminense. Bastaram apenas três jogos para o jogador cair as graças da galera. Mas é justificável. O camisa 52 foi um dos principais nomes do Tricolor na vitória por 1 a 0 no clássico contra o Flamengo, no último domingo (6), no Estádio Nilton Santos. Para Felipe, o resultado do Fla-Flu é importante para dar confiança para a sequência da temporada, mas que os objetivos do clube são muito maiores e que a caminhada rumo às glórias desejadas está apenas no começo.

– É o início de uma temporada e o nosso objetivo maior é ser campeão. Então, foi apenas um jogo, que nos dá confiança, mas temos que entender que tem muita coisa pela frente ainda, e quem sabe a gente não possa se encontrar novamente em uma final. Eu quero é ser campeão. Esse é um jogo importante, que dá confiança, mas temos que ter os pés no chão, humildade, sabendo que não vencemos nada ainda e que grandes coisas estão por vir – afirmou o jogador.

Felipe Melo não fez a menor questão de esconder a felicidade por ter seu nome gritado nas arquibancadas. Para o jogador, todo esse carinho é consequência de sua postura no dia a dia, com máxima dedicação ao trabalho. Ídolo por onde passou, o camisa 52 comemorou essa relação de carinho que já vem construindo no Fluminense e garantiu que deixará sempre até a última gota de suor em campo enquanto vestir a camisa tricolor.

– Eu não joguei à toa na Inter de Milão, na Juventus, na Fiorentina, no Galatasaray, ganhei título com a seleção brasileira e fiquei tantos anos em um grande clube como é o Palmeiras também. E agora tenho a oportunidade de estar aqui no Fluminense não pela minha técnica. Vejo que eu tenho uma técnica boa, apurada, mas pela entrega diária. Não somente a entrega nos jogos, mas o profissional que eu sou. Isso é a lei da semeadura, a gente colhe o que foi plantado. Vai ter vezes que eu não vou estar muito bem tecnicamente, o que é normal, mas entrega nunca vai faltar. Então eu vim para o clube certo, aqui é um time de guerreiros – destacou.

Passada a vitória no Fla-Flu, o Fluminense agora se prepara para disputar mais um clássico na competição. Na próxima quinta-feira (10), a equipe volta ao Estádio Nilton Santos para enfrentar o Botafogo, às 20h, pela quinta rodada da Taça Guanabara. Para Felipe Melo, a postura tem que ser a mesma do último domingo.

– Tem que ser o mesmo espírito. A gente acaba de jogar contra uma equipe que, sem dúvida nenhuma, pelo calibre dos atletas, é uma das melhores das Américas. E agora vamos jogar contra um time que acabou de ganhar a Série B, que vem em uma ascensão muito grande, com grandes jogadores, acostumados com vitórias e que vão jogar dentro de casa. Mas nós somos o Fluminense. E para um time que almeja ser campeão, o que vier nós temos que dominar no peito e fazer com que os três pontos fiquem conosco nas Laranjeiras – finalizou o voltarredondense.