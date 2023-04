Feminicídio: Policial Militar é assassinada

Matéria publicada em 29 de abril de 2023, 09:07 horas

Rio – Uma policial militar foi morta na madrugada desta sexta-feira (28), vítima de feminicídio em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O principal suspeito do crime é o ex-marido da vítima, também encontrado morto na residência, que não aceitava o fim do relacionamento.

Policiais militares foram até a Rua Almirante do Maranhão verificar uma ocorrência e quando chegaram ao local, encontraram o corpo da cabo Liana de Souza.