Feriadão: Serviços essenciais da prefeitura de Itatiaia funcionam normalmente

Itatiaia – Em razão do feriado prolongado, que compreende a sexta-feira Santa (18), Dia de Tiradentes (21) e o Dia de São Jorge (23), o expediente nas repartições da Prefeitura de Itatiaia foi encerrado nesta quinta-feira (17), às 17h, com exceção dos serviços essenciais, e retornarão na próxima quinta-feira (24).

Conforme o decreto municipal nº 4785/2025, a terça-feira (22) será ponto facultativo e o expediente será normal, sob a responsabilidade dos respectivos chefes, nas repartições cujas atividades não possam ser suspensas em virtude de exigências técnicas ou por motivos de interesse público.

Durante o feriado prolongado o Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, no Jardim Itatiaia segue com funcionamento normal, assim como o Posto 24 horas de Penedo. De sexta-feira (17) a quarta-feira (23), a ESF – Estratégia de Saúde da Família de Maromba também ficará aberta com atendimento diários dos técnicos de enfermagem, sendo de sexta (18) a terça-feira (22), das 08h às 12h e na quarta-feira (23) de 12h às 20h.A unidade também contará com atendimento médico das 08h às 12h, sábado e terça-feira e das 12h às 20h, na quarta-feira. As demais unidades de saúde do município voltarão a atender os pacientes somente na quinta-feira (24).

Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a coleta de lixo vai acontecer regularmente, de acordo com o cronograma habitual de recolhimento de cada bairro. A pasta recomenda aos moradores depositar o lixo somente nos dias de recolhimento.

A equipe de manutenção dos serviços de água e esgoto também estará de plantão das 08h às 16h. O contato pode ser feito por meio dos telefones (24) 9 9956 6544, (24) 999786861 e (24) 9 7402 1511. Em Penedo, o plantão também acontecerá das 08h às 16h e o contato pode ser feito pelos telefones (24) 9 9253 5325 e (24) 9 7402 1511.

A Secretaria de Ordem Pública também vai permanecer com os serviços à população. Além da segurança do patrimônio público, a Guarda Municipal fará a controle do trânsito em toda cidade, reforçando o patrulhamento nas regiões turísticas de Penedo, Maromba e Maringá. Neste período a Defesa Civil também ficará de sobreaviso.

Os contatos com a Guarda Municipal podem ser feitos pelos telefones 153 ou (24) 3352-6752 e com a Defesa Civil pelos contatos da Guarda Municipal e também pelos números (21) 9 9723 0574 e (24) 9 9205 8953.