Feriado de Páscoa lota hospedagens em Mauá e Engenheiro Passos

Resende – Resende realiza “Operação Feriado” até a próxima quarta-feira (23) em pontos turísticos, além de ações de ordenamento urbano e atendimento aos visitantes.

O turismo na região das Agulhas Negras tem vivido um momento de movimentação devido aos feriados da Semana Santa, Páscoa, Tiradentes e São Jorge. Entre os dias 18 e 23 de abril, turistas de perfis diferentes devem aproveitar até seis dias de folga, movimentando a economia local com hospedagens, gastronomia e eventos.

Em Resende, os distritos de Visconde de Mauá, Engenheiro Passos e Serrinha do Alambari registram altas taxas de ocupação. Em Mauá, que conta com cerca de 1.800 leitos nas vilas de Maringá, Maromba, Alcantilado, Pavão, Cruzes e Vale da Grama, a taxa média de ocupação já atinge 90%, enquanto em Engenheiro Passos a ocupação chegou a 100%.

O prefeito de Resende, Tande Vieira, destaca que o momento é positivo e revela indicadores. “Está acontecendo um movimento muito bacana, onde a gente consegue observar que os turistas estão se planejando com antecedência. A gente acredita em um impacto econômico positivo com essa taxa média de 90% de ocupação agora. O resultado de tudo isso é geração de renda, emprego e o fortalecimento dessa vocação turística do nosso município”, completou.

A região tem sido procurada por visitantes do Sudeste, com destaque para os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, atraindo o público de classe média e média alta. Além das belezas naturais, o calendário de eventos locais é um diferencial que reforça o turismo em Resende.

Estrutura preparada e impacto econômico

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Secretaria de Turismo e Secretaria de Governo, realizou a “Operação Feriado” com reforço da Guarda Municipal e Fiscalização de Posturas em pontos turísticos, além de ações de ordenamento urbano e atendimento aos visitantes.

Atrativos para todos os gostos

A região oferece atrações para quem busca tranquilidade, aventura ou experiências. Entre os destaques, estão: