Feriado: Ipiabas recebe festival de rock e integra roteiro de lazer no estado

Estado do Rio – Durante o feriadão da Semana Santa, municípios do interior fluminense oferecem uma série de atividades que aliam lazer, cultura e esporte. A programação vai além da capital, com apoio do Governo do Estado, e promete atrair moradores e turistas com eventos que valorizam a tradição e a vocação turística das cidades.

No distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí, o festival Rock in Cover agita a região entre os dias 18 e 22 de abril, com música, gastronomia e opções de entretenimento para todos os gostos. O evento é um dos destaques do Vale do Café, que reúne paisagens naturais, casarões históricos, gastronomia e pontos turísticos que contam a história do século XIX.

Miguel Pereira também recebe visitantes durante o feriado com o Serra Beer, o Festival Centro-Sul de Cerveja Artesanal, entre os dias 17 e 23 de abril. Já Petrópolis promove o Saloon BBQ, festival gratuito de churrasco que se consolidou como referência na serra fluminense.

“A capital do Rio de Janeiro já tem um nome consolidado no cenário turístico. Temos adotado políticas de incentivo ao turismo no interior do estado, trabalhando cada vez mais para que a população fluminense e os turistas internacionais sejam atraídos pelos eventos realizados em outros municípios. Nosso papel é aproveitar o bom momento do turismo no RJ para transformar a demanda em legado para todo o estado”, afirmou o secretário de Turismo, Gustavo Tutuca.

Eventos esportivos também se espalham pelo interior. Em São Fidélis, o calendário está agitado: no dia 20 de abril acontece a segunda edição da Corrida de São Fidélis. No domingo (21), será realizado o 1º Encontro de Mountain Bike do Padroeiro, com trilhas que variam entre 25 km (iniciante), 35 km (intermediário) e 60 km (elite).

Búzios sedia, de 17 a 20 de abril, a Búzios Sailing Week – uma das regatas mais prestigiadas do país – que este ano também valerá como Campeonato Brasileiro de Vela Oceânica.

Na capital, o Maracanãzinho recebe o Final Four da Basketball Champions League Americas (BCLA) nos dias 18 e 19 de abril. A competição conta com os principais clubes do continente em busca da vaga no Mundial de Clubes, que será disputado em Singapura, em setembro.

“Receber uma das competições mais prestigiadas do basquete mundial, com grandes clubes e atletas em quadra, é um marco para o esporte do nosso estado. É motivo de orgulho e reforça o papel do Rio de Janeiro como casa de grandes eventos esportivos, e seguimos a todo vapor trabalhando para levar o esporte para todos os municípios”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.

“O estado do Rio de Janeiro tem sido protagonista, principalmente quando atrelamos o setor turístico e o esportivo. Somos palco de grandes eventos, como o Rio Open, o Mundial de Surf e outros, e isso evidencia o turismo fluminense como um negócio rentável. Com eventos como esses, conseguimos não apenas proporcionar bem-estar e lazer para a nossa população, mas também atrair os olhares para o potencial do Rio”, reforçou o governador Cláudio Castro.