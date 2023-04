Feriados prolongados de abril são uma ótima oportunidade para viajar em família pelo Rio - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de abril de 2023, 13:57 horas

Estado do Rio – As temperaturas mais amenas do outono e as cidades mais vazias devido à baixa temporada são, por si só, um convite a pegar a estrada e viajar com a família, certo? E quando, unido a isso, temos mais de um feriado prolongado no mesmo mês? Tudo fica ainda melhor! No primeiro, dia 7 de abril, celebra-se a Sexta-Feira Santa. No dia 21 (também uma sexta-feira) é a vez de lembrar o herói da Inconfidência Mineira, Tiradentes. Para melhorar, este ano o Dia do Trabalho, 1º de maio, cairá numa segunda-feira, o que permite emendar com o último fim de semana de abril.

“O Rio de Janeiro tem a cara do verão, mas os visitantes já sabem que nosso estado tem atrações turísticas o ano inteiro. Tem muita gente que deixa pra vir no outono, fora da alta temporada. E esse é um dos nossos objetivos enquanto poder público: promover as regiões turísticas durante todo o ano. Pelos números que chegam pra gente, será mais um feriado com uma ótima ocupação nos hotéis em todo o estado, fomentando toda a economia”, diz o secretário de Estado de Turismo Gustavo Tutuca.

Para Paulo Michel, presidente da ABIH RJ, o outono é uma das melhores estações para colocar o pé na estrada e aproveitar a oferta de hotelaria de qualidade que o Estado do Rio oferece para todos os gostos e bolsos. “O clima agrada a quem curte praia, pois ainda faz calor e é possível aproveitar o lindo litoral que nosso estado oferece. E também já proporciona temperaturas mais amenas para quem gosta de serra, com suas paisagens e gastronomia ímpares. Sem contar que é a estação preferida dos fotógrafos, pois a luz tem uma temperatura mais suave, dando melhor coloração às fotos”, diz.

Na praia ou na montanha, hotéis na cidade e no Estado do Rio oferecem muitas opções de lazer e descanso para adultos e crianças em uma ou mais dessas datas.