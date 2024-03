Rio –

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), anunciou nesta sexta-feira (22), o adiamento de todos os jogos das competições que ela realiza, e que estavam programados para acontecerem neste final de semana, em decorrência da previsão de fortes chuvas no Estado.

Segundo o comunicado da Ferj, a decisão é para preservar a integridade física de todos os envolvidos e evitar deslocamentos entre as cidades.