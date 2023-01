Ferj reconhece erro em gol anulado do Voltaço - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de janeiro de 2023, 18:55 horas

Em vídeo divulgado, representante da comissão de arbitragem da federação disse que decisão contra o Tricolor de Aço foi equivocada

Rio – A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) emitiu uma nota na tarde desta segunda-feira (16) reconhecendo que foi um erro o gol do Voltaço anulado contra o Nova Iguaçu. O jogo, válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2023, foi disputado no último sábado (14) e terminou em 0 a 0.

O polêmico lance envolveu o atacante Lelê, que em posição legal, marcou, mas teve o gol anulado pela arbitragem por impedimento. No Carioca, não há VAR (árbitro de vídeo) em todos os jogos, somente em clássicos e na reta final.

Em um vídeo publicado em canais oficiais da Ferj na internet, Claudio José de Oliveira Soares, representante da comissão de arbitragem da federação, definiu a decisão do auxiliar Gabriel Conti Viana como “um equívoco” e afirma que Lelê “se encontrava em posição legal na origem da jogada”.

O auxiliar responsável foi afastado e passará por um processo conhecido como “reciclagem”, na qual o profissional passa por uma espécie de treinamento especializado.

Jogo no Raulino de Oliveira

O Volta Redonda entra em campo novamente nesta quinta-feira (19), no Estádio Raulino de Oliveira, contra o Botafogo. A partida será as 19h30.