Fernando Costa assume Subsecretaria do Turismo do Estado do RJ

Matéria publicada em 11 de março de 2021, 10:13 horas

Volta Redonda e Rio – Fernando Costa passa a ocupar o cargo de subsecretário estadual de Turismo. Ele é indicado do secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca. Fernando é de Volta Redonda e vasto currículo em administração pública. Servidor público municipal, há 39 anos, o subsecretário é formado em Administração, com MBA em comunicação eleitoral e marketing político. Ele integra a assessoria de Gustavo Tutuca, há mais de 12 anos.

Segundo Tutuca, a atuação de Fernando será voltada à aproximação entre a Secretaria de Turismo e os municípios do interior, recebendo as demandas e trabalhando em parceria com as cidades para atender os turistas.

– Uma das principais missões da minha gestão é aproximar a Secretaria de Turismo dos municípios do interior. Para isso, o Fernando vai atuar diretamente com os municípios. Acredito que a sua experiência em gestão pública será fundamental para que este trabalho gere resultados nos municípios do interior – destacou o secretário.

Para Fernando, este trabalho vai possibilitar que interior tenha maior atenção da secretaria e um maior retorno do Governo do Estado.

– O interior do estado tem uma riqueza cultural e turística fascinante. Com a liderança do Tutuca, vamos trabalhar para que o diálogo com as cidades seja constante, atendendo em capacitação, captação de recursos estaduais e federais e melhorando as condições turísticas no interior do estado – finalizou o subsecretário.