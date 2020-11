Fernando Jordão é reeleito em Angra dos Reis

Matéria publicada em 16 de novembro de 2020, 01:15 horas

Angra dos Reis – O prefeito Fernando Jordão (MDB) se reelegeu com votos em Angra dos Reis. Ele teve a preferência de 52,66% dos eleitores. Em segundo lugar, com 36,25% dos votos, veio Zé Augusto (PP). Em seguida, vieram Claudinho (PDT), Vaguinho (DC), Zequinha Miguel (PT) , Rafaele Firmino (PRTB), e Jane Moté (PC do B). Na sua página no Facebook, o prefeito de Angra postou um vídeo de agradecimento e dezenas de eleitores o cumprimentaram pela vitória.

Ao lado do vice, Christiano Alvernaz, Jordão tem como objetivo dar prosseguimento ao desenvolvimento de Angra dos Reis. Além de novos projetos para as áreas de saúde e educação, o foco será a geração de emprego. O fortalecimento da segurança pública também segue como prioridade.

Em 45 dias, Jordão fez 268 caminhadas, uma média de 14 km por dia, e participou de 300 reuniões. Fernando Jordão baseou sua campanha em sólidas realizações feitas na cidade que melhoraram a vida de milhares de pessoas, em todos os bairros. Os avanços na área de saúde foram fundamentais para a vitória, caso da construção da UPA Infantil, da ampliação do Hospital da Japuíba e da criação do serviço de oncologia. “Duplicamos a avenida Ayrton Senna, um sonho de décadas da cidade”, diz Jordão.

Em relação à segurança, a criação das UPPs, uma parceria com o governo do Estado, pacificou comunidades que viviam sob ataque de criminosos.

“Estou muito feliz porque a população entendeu que nós avançamos muito na saúde e na segurança, mas ainda há muito por fazer. Em todas as áreas que nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos com competência. Nós vamos avançar muito mais. A cidade está em paz e segura. Nosso foco agora será a geração de empregos com o desenvolvimento econômico que o turismo nos trará, nesse paraíso que Deus nos deu que é Angra dos Reis. Muito obrigado a todos”, comemora o prefeito eleito.

Fernando Jordão é angrense, tem 68 anos, é católico, casado e pai de duas filhas. É empresário, comerciante e engenheiro eletricista de formação. Esteve à frente da prefeitura por dois mandatos: 2001 a 2004 e 2005 a 2008, saindo com uma aceitação de cerca de 80%.

Foi deputado federal, entre 2011 e 2016. Como deputado, Fernando Jordão foi considerado, em 2013, um dos dez parlamentares mais atuantes do Brasil e o mais atuante do Rio de Janeiro.

Renunciou ao mandato na Câmara Federal para assumir o cargo de prefeito de Angra dos Reis em 1 de janeiro de 2017. Recuperou a cidade do caos deixado pelo PT e realizou inúmeras melhorias na cidade, como a construção do Hospital Municipal da Japuíba, a UPA Infantil, o Centro de Oncologia, a duplicação da avenida Ayrton Senna, a despoluição da Praia do Bonfim, o fim dos alagamentos em diversos pontos da cidade, a implantação das UPPs, a aquisição de novas viaturas e o aumento do efetivo da Polícia Militar.

Veja a nova composição da Câmara Municipal de Angra dos Reis

Candidato partido votação

Rubinho Metalurgico CIDADANIA 2.615

Henrique Obina CIDADANIA 2.336

Dudu do Turismo PSD 1.985

Gab Greg PP 1.947

Marcos Coelho PSC 1.831

Jorge Eduardo Mascote PATRIOTA 1.725

Branco PSD 1.499

Titi Brasil MDB 1.417

Jorginho Brum CIDADANIA 1.364

Jane Veiga MDB 1.343

Helinho do Sindicato PTC 1.302

Edinho Rodrigues PP 1.282

Luciana Valverde MDB 1.251

Charles Neves PATRIOTA 1.210