Fernando Jordão visita obras de contenção do Rio Bracuí

Angra dos Reis – O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, visitou nesta semana as obras de contenção que estão sendo realizadas no Rio Bracuí. Segundo a prefeitura, os trabalhos buscam solucionar os casos de enchentes e aumentar a segurança no entorno do rio.

Estão sendo realizados obras de enrocamento com muros de seis metros de altura e rebaixamento de dois metros do rio ao longo de quase 14 km de extensão. Além disso, serão construídas pontes e passarelas, com um serviço de recuperação das estradas também sendo realizado no entorno do rio.

Ainda de acordo com a prefeitura, as obras abrangem desde a cabeceira do Rio Bracuí, no Sertão da Caracatinga, até o mar.