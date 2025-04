Ferretti homenageia equipe da 166ª DP por reduzir criminalidade em Angra dos Reis

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis prestou uma homenagem à 166ª Delegacia de Polícia Civil na quinta-feira (17), em reconhecimento ao desempenho da unidade na redução dos índices de criminalidade. A delegacia conquistou o primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro no ranking de desempenho no combate ao crime, resultado de um trabalho integrado e estratégico da equipe policial. Entre os principais dados, estão a redução de 33% no número de mortes e de 6% nos roubos de veículos.

A cerimônia de homenagem aconteceu na sede da 166ª Delegacia da Polícia Civil, no centro da cidade, e contou com a presença do prefeito, representantes do governo municipal e autoridades da Segurança Pública. Durante o evento, o prefeito Cláudio Ferreti destacou a importância da atuação da Polícia Civil para a segurança dos moradores de Angra dos Reis e elogiou o comprometimento dos agentes com a missão de proteger a população.

“É com muito orgulho que parabenizamos a 166ª DP por esse resultado expressivo. Essa conquista representa mais do que números, ela representa vidas protegidas e a sensação de segurança que hoje sentimos em nossa cidade. A prefeitura reconhece o esforço, a coragem e a dedicação de cada policial civil envolvido nesse trabalho, e reafirmo aqui o compromisso da parceria entre a delegacia e Secretaria de Segurança, que atuam em conjunto pela população “, afirmou o prefeito.

A redução da criminalidade em Angra dos Reis, especialmente no segundo semestre de 2024, é reflexo do trabalho conjunto entre a Policia Civil, Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública. A presença policial nas ruas, somada ao uso estratégico de recursos, como as câmeras de segurança em diversos pontos da cidade e operações direcionadas, tem sido um diferencial para a melhoria da sensação de segurança e a queda nos índices de violência.

“Estamos muito felizes com esse resultado. Esse apoio e parceria entre as forças de segurança tem permitido que a polícia realize um trabalho mais integrado e eficaz, com melhores condições de mobilidade e resposta. Nosso objetivo é apoiar ainda mais para que a nossa cidade seja cada dia mais segura para moradores e turistas”, reforçou o secretário de Segurança Pública, Douglas Barbosa.

Entre as iniciativas da secretaria de Segurança Pública que contribuíram para esse resultado, estão a colaboração com o PROEIS (Programa de Integração na Segurança), que trouxe um reforço de 50 policiais, ampliando o efetivo no município e permitindo uma maior presença e ação em áreas estratégicas. Além disso, as operações de choque de ordem, realizadas de forma periódica, têm sido importantes na redução criminal.

“Foi por meio de muito trabalho e principalmente da parceira entre a Policia Militar e Secretaria da Segurança Publica que conseguimos esse resultado importante, que é o primeiro lugar no ranking da redução criminal do estado. Quero destacar a importância da grande estrutura que a prefeitura de Angra montou para a Segurança Pública, principalmente as câmeras de monitoramento que tanto têm ajudado no nosso trabalho de investigação”, falou o delegado da Policia Civil, Roberto Ramos.