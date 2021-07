Festa clandestina é encerrada em sítio no bairro Santa Rita do Zarur

Matéria publicada em 19 de julho de 2021, 15:32 horas

Local tinha aglomeração com 200 pessoas

Volta Redonda – Com apoio da Polícia Militar, a Guarda Municipal de Volta Redonda encerrou uma festa clandestina em um sítio, no bairro Santa Rita do Zarur, no último final de semana. No local, foi registrada aglomeração com mais de 200 pessoas que estavam desrespeitando as regras de prevenção à Covid-19. O proprietário do imóvel e o organizador do evento serão notificados a comparecer à prefeitura para prestar esclarecimentos.

Segundo o comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis, o lugar onde a festa clandestina era realizada é de difícil acesso, numa área da zona rural da cidade, o que dificultou as ações das equipes.

– Nós vínhamos recebendo denúncias de desrespeito às normas de prevenção à Covid deste sítio, mas pela difícil localização, não conseguíamos encontrá-lo. No sábado, por volta das 2h da madrugada, os agentes conseguiram achar o local e a festa foi encerrada – disse Batista.

Ainda de acordo com o comandante da GMVR, o proprietário do imóvel foi localizado e orientado a não realizar mais eventos ou ceder o espaço para festas. Existe a suspeita que ele possa ser reincidente e o caso está sendo apurado.

Dois bares foram autuados no fim de semana

Cerca de 45 estabelecimentos foram fiscalizados de sexta-feira a domingo, sendo que dois foram autuados. Um deles por descumprimento às medidas de distanciamento social e o outro por execução de música ao vivo sem contar com a licença para esta atividade.

– Eles acham que a pandemia acabou ou que são imunes ao vírus, no entanto, sabemos que não é por aí. Os cuidados devem ser redobrados após a identificação de uma nova variante. Por isso estamos nas ruas, coibindo aglomerações e orientando sobre a importância do distanciamento social, o uso de máscara e as medidas de higiene – frisou Batista.

Foram visitados pela força-tarefa neste fim de semana os bairros: Monte Castelo, Aterrado, Jardim Amália, Colina, Retiro, Vila Brasília, Vila Santa Cecília, Santa Rita do Zarur, Santa Cruz, Eucaliptal, São Cristóvão, São Lucas, São João, São Geraldo, Volta Grande II, Ilha Parque, Voldac, São Luiz e Jardim Tiradentes.