Festa da Cultura acontece sábado em Itatiaia

Matéria publicada em 31 de outubro de 2022, 16:55 horas

Itatiaia – Sábado (05) é comemorado o Dia Nacional da Cultura e a Superintendência de Cultura de Itatiaia está finalizando os preparativos para a Festa da Cultura, com apresentações que foram criadas ao longo do ano, por professores e alunos.

O evento, que irá acontecer no espaço da Casa da Cultura, no Centro, terá início às 17hs, com mostras dos trabalhos desenvolvidos pelos estudantes dos cursos gratuitos de Dança, Teatro, Circo, Fanfarra, Música e Costura.

Entre as atrações que abrem o evento está a apresentação do Circo da Cultura, que conta com a performance dos “Acrobatas Malucos”, formado por jovens de 13 a 17 anos. Eles farão exibições das habilidades e treinamentos adquiridos com o professor Wagner Fernandes, o palhaço Lambão. A gargalhada também estará garantida com os palhaços Lambão e Petit.

O som não pode parar. E quem comandará a festa será a Banda da Cultura, formada por musicistas que integram o quadro de funcionários da instituição. Eles apresentam um repertório com clássicos da música popular brasileira e composições que já conquistaram os corações de diversas gerações.

— É muito bom ver as nossas crianças, jovens e adultos se desenvolvendo pelos caminhos da arte. O trabalho que eles vêm aperfeiçoando é muito rico e cheio de possibilidades. Estamos formando uma geração com o olhar voltado para a cultura e esperamos que eles possam representar Itatiaia em qualquer parte do mundo. Sinto-me orgulhoso em ver o crescimento de cada um deles — avalia o superintendente de Cultura, Thiago Góes.

A Fanfarra Municipal de Itatiaia (FAMUTI), comandada pelo maestro Júlio César Ribeiro trará todo o desenvolvimento pedagógico e harmônico dos alunos (dos 8 aos 18 anos) para a interpretação das canções: Asa Branca (de Luiz Gonzaga) e Princesa (MC Marcinho).

A professora de Teatro, Monique Carvalho entrará em cena com a peça Abelha Abelhinha e a participação especial do palhaço Lambão.

Os professores Wesley Santos (Bombom) e Thifany Guedes, do curso de Dança, montaram o espetáculo: Cultura na Rua, com a seleção de bailarinos dos estilos Street Dance, Jazz e Hip Hop.

Já a professora Cintia Canuto, promete encantar o público com a dança “Baby Class” das suas bailarinas mirins, com idade dos 6 aos 8 anos. É fofurômetro nas alturas e aplausos garantidos.

Destaque para o professor Jonathan Francisco (JhoJho) que realizará uma apresentação solo inspirada no tema: Inverno, que integra o concerto “As Quatro Estações” do compositor italiano, Antonio Vivaldi. E também para a apresentação da dupla Oz’ Matheus, alunos b-boys que apresentarão o breakdance e a modalidade freestyle.

A programação conta ainda com o Desfile de Moda Cultural, que traz as peças exclusivas da figurinista, Nana Linhares; apresentação dos artistas que escreveram as poesias selecionadas no Encontro Literário, com o tema: #EuAmoItatiaia e o coral Hallelujah, do professor Maicon William.

E encerrando as atividades os visitantes poderão apreciar ainda a exibição online da peça: “Sebastiana e Severina”, do coletivo – Caverna, de Olinda, na projeção do Cine Teatro da Cultura.

Serviço

– Sábado, dia 05 de novembro, início às 17h e término previsto para às 21h.

– Endereço: A Casa da Cultura fica localizada à Rua Antônio Gomes de Macedo, nº 331, no Centro de Itatiaia. Informações também pelo telefone: (24) 3352-2077. Escreva um e-mail para Cultura: [email protected]

– O evento é gratuito e livre para todas as idades.