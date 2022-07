Festa da Padroeira foi um sucesso no distrito de Santa Isabel em Valença

Matéria publicada em 14 de julho de 2022, 16:56 horas

Valença- A equipe da Paroquial de Santa Isabel, Distrito de Valença, em nome do Padre Geraldo Magela agradece imensamente o empenho de todos os colaboradores que contribuíram direta ou indiretamente com a Festa da Padroeira, os visitantes, bem como toda a comunidade isabelense, que prestigiou o grande evento, uma forte tradição na região.

De acordo com informações dos organizadores, a festa foi um sucesso total, com grande êxito, desde as Celebrações Religiosas, Quermesse, Almoço com o famoso Churrasco do Boi Inteiro, Shows Musicais e o Grandioso Sorteio de Prêmios.

Marcaram presença no evento, o deputado estadual André Corrêa, o deputado federal Luiz Antônio e o vice-prefeito Hélio Suzano.

O Subprefeito Lauro Roberto, reitera o agradecimento a toda comunidade de Santa Isabel, a equipe pastoral, ao Padre Geraldo Magela pároco da Igreja Matriz, ao Prefeito Fernandinho Graça que oferece toda infraestrutura do serviço público a disposição da comunidade. “A nossa Festa foi um sucesso! Com muita alegria e gratidão, desejo a todos, paz, a graça. Que Santa Isabel, a qual celebramos dignamente e rendemos a devida homenagem, estenda sobre todos a benção de Deus”, comentou Lauro.