Festa de São Sebastião começa nesta sexta-feira em Ilha Grande

Angra dos Reis – Procissão, missa solene, almoço festivo e shows musicais marcam a Festa de São Sebastião em 2024, em Angra dos Reis, prometendo levar angrenses e turistas à Vila do Abraão, Ilha Grande, nesse final de semana.

As atividades ficam concentradas em torno da igreja Matriz da localidade. Ainda nesta sexta-feira, 19, é possível participar de Santo Tríduo com missa, às 19h, e assistir ao show de Bruno Bellandi e Banda, após a programação religiosa, às 21h.

No sábado, 20, Dia de São Sebastião, acontece a procissão festiva pelas ruas do Abraão, às 18h, seguida de missa solene com Dom Paulo Celso. Em seguida, show com o grupo Arte da Terra, às 21h. No domingo, 21, encerramento da festa, a música fica com a dupla Karen & Daniel, também às 21h.

O evento, que ainda conta com comidas e bebidas típicas de quermesse, é apoiado pela Prefeitura de Angra na parte cultural da festa. O secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara, falou sobre o evento.

– A força da Festa de São Sebastião só cresce de uma edição para a outra. A manifestação de fé e cultura segue forte em Angra dos Reis e na Ilha Grande, motivada pela devoção a São Sebastião. É uma honra para a Secretaria de Cultura e Patrimônio apoiar o evento – explica o secretário.

O apoio da Prefeitura de Angra relacionado à festa – parte cultural – também se estende ao evento realizado na Paróquia de São Sebastião, no Frade, com o show do cantor Dyego Resende, que acontece num palco montado em frente à igreja, no sábado (20), às 19h40.