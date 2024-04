Festa do Bonfim será neste final de semana em Angra

Angra dos Reis – A tradicional Festa do Senhor do Bonfim terá início nesta quinta-feira (2), e celebrará seu 244º aniversário neste ano. Até domingo, dia 5 de maio, a comunidade do Bonfim, localizada na Estrada do Contorno, desfrutará de uma extensa programação religiosa, incluindo missas e procissão, além de comidas típicas, pau de sebo e shows.

Durante os três dias de tríduo – exercícios religiosos que se repetem ou prolongam por três dias – haverá missas às 19h na Igrejinha do Bonfim, nos dias 2, 3 e 4. A Secretaria de Cultura e Patrimônio fornecerá apoio aos fiéis, oferecendo transporte gratuito por meio de embarcações com saída às 18h do cais do Bonfim.

O domingo da Festa do Senhor do Bonfim será repleto de atividades. Às 5h30, haverá uma penitência pelas ruas do bairro, seguida por uma alvorada com a banda do Colégio Naval às 6h. Às 10h, será realizada a grande missa festiva, com o translado da imagem do Senhor do Bonfim às 16h, seguida por uma procissão pelas ruas do bairro.

As atrações musicais da festa incluem Jefinho e Banda Católica no dia 2 (quinta-feira), Banda Católica e Aglomerou no dia 3 (sexta-feira), Banda Sonorus e Banda Kulha no dia 4 (sábado) e Banda Sereno e Pagode do Pablito no dia 5 (domingo).

Festa e lenda

A festa do Senhor do Bonfim está relacionada a uma lenda que conta a história de um pescador que encontrou uma imagem de Cristo Crucificado em uma pedra na enseada Batista das Neves. Após entregá-la a um frei, a imagem misteriosamente retornou ao local onde foi encontrada por três dias consecutivos. Diante dessa ocorrência, uma capela foi construída no local e a imagem permanece lá até os dias de hoje, voltada para a pedra onde foi encontrada.