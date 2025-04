‘Festa do Trabalhador’, em BM, terá cinco dias de comemoração

Barra Mansa – A 27ª edição da Festa do Trabalhador vai animar Barra Mansa entre os dias 30 de abril e 04 de maio. O evento, que acontece anualmente na Praça 1º de Maio, no bairro Vista Alegre, é realizado pela Fundação Cultura do município, com a produção e organização de Gina Mara e Robertinho.

A programação terá atrações para toda a família, com shows de artistas locais e regionais, festival de prêmios, tradicional feijoada, atividades religiosas e recreação infantil. Os intervalos musicais ficarão por conta do DJ Waguinho.

Confira a programação completa:

Quarta-feira (30)

20h – Abertura

20h30 – Airton do Teclado

21h – Isaac Ferraz e Henrique

23h – Zero Bala

Quinta-feira (1)

8h – Terço dos Homens

9h – Missa do Trabalhador

12h – Tradicional Feijoada

16h – Show Infantil – Grupo Compartilhando Alegria

19h30 – Irmãos Vieira

20h – Bom Balanço

22h30 – Naty Rio

Sexta-feira (2)

19h – Sonia Silva e Paranaense

19h30 – João Luis e Roselito

20h – Brabos do Forró

21h30 – Os Vaqueiros

23h – Rodrigo Gavi

Sábado (3)

19h — Canaense

19h30 — Geneci, Márcio Silva e Coelhinho

20h — Altair Britto e Gonzaga

21h30 — Sandro Gaita e F. Lima

23h — Os Danados

Domingo (4)

15h – Festival de Prêmios

19h – Manelzinho e Paulo Henrique

20h – Alecsandro Rios

22h – Jô e Samuel

Local: Praça 1º de Maio, Vista Alegre – Barra Mansa.