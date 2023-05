Festa do Trabalhador leva mais de 10 mil pessoas à Ilha São João, em Volta Redonda

Matéria publicada em 2 de maio de 2023, 11:29 horas

Shows com Paralamas do Sucesso e artistas regionais sacramentam o retorno dos eventos culturais na cidade após a pandemia de Covid-19

Volta Redonda – Mais de 10 mil pessoas participaram da Festa do Trabalhador nessa segunda-feira (1º), na Ilha São João, em Volta Redonda. Com a abertura dos portões às 14h, o evento foi até 22h e contou com praça de alimentação, feira de artesanato e diversas atividades para toda a família. À noite, a cantora volta-redondense Lorena Costa, o grupo Tambores de Aço da Fundação CSN e a banda Madre Ravena fizeram o esquenta para o grande show dos Paralamas do Sucesso. O trio formado por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone embalou o público com clássicos como “Vital e sua moto”, “Meu erro”, “Uma Brasileira”, “Lanterna dos Afogados”, entre outras. Uma noite especial para pessoas especiais.

O secretário municipal de Cultural, Anderson de Souza, destacou que o balanço do evento foi extremamente positivo, principalmente porque sacramenta o retorno dos shows e festivais em Volta Redonda após a pandemia de Covid-19.

“É um balanço positivo. Porque a gente vê a família de Volta Redonda voltando a frequentar esses eventos. Muito se deve pela segurança. Temos feito eventos muito planejados com antecedência sempre com apoio da (secretaria de) Ordem Pública, das polícias, dos Bombeiros, de todos os órgãos de segurança. Tivemos um Carnaval sem ocorrências, Folia de Reis sem ocorrências, Réveillon e essa Festa do Trabalhador. As pessoas estão voltando a acreditar que dá para se divertir com segurança”, afirmou Anderson.

Quem aprovou o evento foi o mecânico Alexandre Vinícius. Ele contou que o show dos Paralamas do Sucesso o fez lembrar da adolescência, e de quando Volta Redonda era conhecida como a cidade do rock na região.

“Shows muito bons. Lembra minha adolescência, quando Volta Redonda recebia grandes bandas. Melhor ainda é que é gratuito, sem nenhum tipo de ocorrência. Acaba se tornando um evento para toda a família”, celebrou.

A diarista Alessandra Mota também elogiou o show e a segurança oferecida na Ilha São João. “Um show maravilhoso. Adorei. A prefeitura está de parabéns. Uma estrutura boa, com uma energia excelente. Só estando aqui para sentir isso. Que tenhamos mais shows desses”, disse a moradora do Santo Agostinho.

A comerciária Fernanda Gomes estava acompanhada da família e foi só elogios para o evento. “Um espetáculo de show. Sem brigas, bagunças e trazendo de volta a Volta Redonda bandas de destaque no cenário nacional. Uma nota? 10”, elogiou.