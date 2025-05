Festa do Trabalhador reúne centenas de pessoas em Volta Redonda

Volta Redonda – A Festa do Trabalhador de Volta Redonda reuniu centenas de pessoas na Ilha São João, na última quinta-feira (1). O evento promovido pela Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com a Funarj (Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro) – vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, do Governo do Estado do Rio de Janeiro-, contou com shows gratuitos do grupo Pique Novo e Toni Garrido.

“Entregamos para a população de Volta Redonda uma festa linda e segura. Muitas famílias vieram aqui na Ilha São João e se divertiram com estes dois grandes shows. Gostaria de agradecer a Funarj e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa por mais esta parceria, colocando a cultura cada vez mais perto das pessoas”, destacou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

Moradora do Santo Agostinho, Thaís Mendonça, de 36 anos, é fã do Pique Novo e se divertiu muito assistindo ao show.

“Que festa maravilhosa. Amo Pique Novo e nada melhor do que aproveitar o Dia do Trabalhador com um pagodinho maravilhoso. A Prefeitura está de parabéns pelo evento”, elogiou Thaís.

Mauro Almeida, de 46 anos, estava curtindo a Festa do Trabalhador junto da sua esposa Laura Almeida, de 43 anos. O morador do Retiro elogiou a organização do evento.

“Um evento muito bom, com segurança, praça de alimentação e, principalmente, música boa. Sou mais fã do Toni Garrido, mas cheguei cedo para também aproveitar o show do Pique Novo. Acertaram muito na escolha dos shows”, disse Mauro.

A advogada Priscila Mendes, de 36 anos, também assistiu aos dois shows e não se decepcionou.

“Cheguei cedo e estou indo embora muito feliz por ter assistido a dois grandes shows. Ano passado também vim no show de pagode de teve e, assim como este ano, foi uma festa muito bem organizada. Estão de parabéns”, afirmou.

Um show de solidariedade

A Festa do Trabalhador de Volta Redonda também deu um show de solidariedade. A entrada do evento foi um ingresso solidário de 1kg de alimento não perecível, que será doado para projetos assistenciais que contam com o apoio da Prefeitura do município.