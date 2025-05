Festa do Trabalhador segue até este domingo (4) em Barra Mansa

Barra Mansa – A 27ª edição da tradicional Festa do Trabalhador, no bairro Vista Alegre, termina neste domingo (4). O evento, que faz parte do calendário anual do município, é promovido pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, e pela comunidade local, homenageando os trabalhadores e valorizando a música sertaneja raiz. Realizada na Praça 1º de Maio, a festa tem movimentado a localidade com uma programação que mescla cultura, fé e diversão, incluindo atrações musicais, missa e feijoada.

A agenda deste domingo começa às 15h, com o Festival de Prêmios, e segue ao longo da noite com muita música. Estão previstas apresentações dos artistas Manelzinho e Paulo Henrique (às 19h), Alecsandro Rios (às 20h) e a dupla Jô e Samuel (às 22h). Os intervalos ficam por conta do DJ Waguinho.

Para garantir a segurança e a tranquilidade do público durante todos os dias de evento, a organização da festa conta com o apoio dos agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Organizadora do evento, Gina Mara Ferreira Modesto falou da importância da participação dos moradores na realização da festa.

“A Festa do Trabalhador tem uma ótima aceitação dos moradores da Vista Alegre porque eles esperam o ano todo e também participam da organização. Essa festa é algo muito familiar pra eles. É um momento muito especial para todos nós”, afirmou.

O presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda, ressaltou o papel do evento na valorização das tradições locais e parabenizou a população pela participação.

“É uma celebração que une cultura, memória e valorização do nosso povo. Parabenizo a população que está prestigiando todos os dias de festa e a organização conduzida com competência pela Gina, pelo Robertinho e por todos que estão fazendo desta edição um verdadeiro sucesso”, declarou.