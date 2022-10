Festa Super Auê apresenta edição dupla com show da cantora Luísa Sonza e festa Treta

Matéria publicada em 6 de outubro de 2022, 16:21 horas

Volta Redonda – No dia 14 de outubro, o Clube Comercial de Volta Redonda recebe uma das maiores artistas pop da atualidade. Luísa Sonza desembarca na cidade para um super show.

Este ano, o Super Auê contará com 2 dias de festa. Além do show da cantora Luísa Sonza na sexta-feira (14), no sábado (15) o clube vai receber uma das maiores festas do Rio de Janeiro, a Treta, uma festa que reúne os DJs mais renomados do estado.

O clube vai contar com uma estrutura jamais vista antes. O Super Auê é um evento realizado pelo Auê, no comando do produtor de eventos Fábio Fernandes e já recebeu grandes artistas como: Pablo Vittar, Glória Groove, Lexa, MC Rebecca e Luísa Sonza.

Serviço

Evento: Super Auê

Data: Sexta 14/10/2022 (Show com Luiza Sonza) – Sábado 15/10/2022 (Festa Treta)

Local: Clube Comercial (Rua Jofre Catapreta, 50 – São Geraldo, Volta Redonda)

Horário: 22h às 05h30

Ingressos: www.sympla.com.br/evento/super-aue-com-luisa-sonza-ao-vivo/1726191 (Pagamento disponível em pix, cartão de crédito ou boleto)

Censura: 18 anos (Obrigatória apresentação do RG original)