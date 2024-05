Festejo de Nossa Senhora de Fátima começa nesta sexta-feira (10)

Angra dos Reis – As comunidades do Morro da Fortaleza e da Praia do Anil festejam neste final de semana, de 10 a 13 de maio, a sua padroeira Nossa Senhora de Fátima com celebrações, missa solene e procissão. Este ano a festa tem como tema: “Nossa Senhora de Fátima, dai-nos a alegria de poder partilhar”. A festa é realizada pela Paróquia Nossa Senhora da Conceição, com o apoio da Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio.

Os festejos começam com tríduo nesta sexta-feira (10), na capela do Morro da Fortaleza, às 19h, e a animação ficará por conta da comunidade do Morro do Carmo e Terço das Mães que oram pelos filhos. No sábado (11), a celebração será na capela da Praia do Anil, também às 19h, com as participações dos grupos Fonte de Água Viva e Jovem Esperança do Amanhã.

No domingo (12), o encontro religioso será na capela do Morro da Fortaleza, às 19h, com a presença do movimento do Apostolado da Oração.

Na segunda-feira, 13 de maio, dia dedicado a Nossa Senhora de Fátima em todo o mundo, as comemorações acontecerão às 18h com procissão luminosa saindo da comunidade da Fortaleza e indo até a Praia do Anil, onde será celebrada uma missa campal.

DEVOÇÃO A NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Nossa Senhora de Fátima ou, formalmente, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, é uma das invocações atribuídas à Virgem Maria e que teve a sua origem nas aparições recebidas por três pastorinhos no lugar da Cova da Iria, em Fátima, Portugal.

De acordo com os testemunhos das três crianças videntes, a primeira aparição ocorreu no dia 13 de maio de 1917, ao meio-dia, repetindo-se durante os seis meses seguintes, sempre no dia 13 e na mesma hora, com exceção do mês de agosto, quando ocorreu no dia 19, até 13 de outubro de 1917.

Na última aparição identificou-se como sendo “a Senhora do Rosário”, tendo sido, por esse motivo, feita eclesiasticamente a combinação dos seus dois títulos e que deu origem a Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

Segundo os relatos dos videntes, a mensagem que a aparição apresentou em Fátima foi um insistente apelo à conversão, à penitência e à oração do Rosário. O seu principal local de devoção é o próprio Santuário de Fátima, situado na freguesia de Fátima, em Portugal.