Festivais online levam diversão à população no período da quarentena

Rio de Janeiro – As redes sociais estão sendo ferramentas de divulgação e entretenimento durante o período de quarentena contra o novo coronavírus. Com eventos e shows suspensos no Brasil e no mundo, músicos estão criando festivais online para levar diversão a população e também para manter ativo os seus contatos. Através das suas redes sociais, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa está apoiando a divulgação das iniciativas espontâneas desses artistas.

Até domingo, o #Euficoemcasa festival promete reunir 78 artistas, com mais de 40 horas de música. Na mesma pegada, o Festival Música em Casa vai apresentar lives de artistas consagrados – como Sandy, Michel Teló e outros – até o próximo dia 29.

Desta terça (24) a sexta-feira (27), inspirado numa ação coletiva de Portugal, o Festival Fico em Casa vai apresentar atrações nacionais como Daniela Mercury, Adriana Calcanhoto e Dudu Nobre.

Festivais online no interior do estado

Com o período de quarentena, músicos do interior do Rio – das cidade de Campos, São Fidélis, Cambuci, Santo Antônio de Pádua e Itaocara – também decidiram movimentar as redes sociais. Com seus perfis, eles vão fazer shows para o Festival Eu fico em casa iniciado na última sexta-feira (20) e segue até o dia 29.

– Em sua maioria são músicos profissionais, que vivem desse ramo. Por isso não dá pra ficar parado. Com os vídeos, temos o objetivo de levar entretenimento e também mostrar o nosso serviço – disse o jornalista e músico Mauro Teixeira.