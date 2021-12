Festival de Beach Soccer será realizado em Mangaratiba

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2021, 11:18 horas

Mangaratiba – Mangaratiba vai sediar no dia 12 de dezembro, a partir das 8h, o Festival Grão de Areia Beach Soccer. O evento acontecerá na orla da Praia do Saco, em frente ao CIEP, e reunirá grandes campeões da modalidade como Junior Negão, Benjamin e Neném.

O Festival será o lançamento da Escolinha de Beach Soccer, que está prevista para iniciar em janeiro de 2022. A escolinha é uma realização do Projeto Grão de Areia, em parceria com a Prefeitura de Mangaratiba e Governo do Estado do Rio de Janeiro, e conta com o patrocínio da ENEL.

Durante o Festival serão realizadas disputas entre as equipes dos alunos do projeto (que já estão inscritos), da Seleção Brasileira Master de Beach Soccer com a seleção Master de Mangaratiba e também de pessoas com deficiência auditiva.

Texto: Talita Girão *