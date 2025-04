Festival de cinema itinerante chega a Resende

Resende – A Secretaria Municipal de Cultura, em apoio à Associação Cultural de ARTEMAGIA, promove, entre os meses de abril e junho, a primeira edição do Festival de Cinema Itinerante. O projeto surge com a iniciativa de democratizar o acesso à cultura e produções audiovisuais, além de incentivar o conhecimento na área. Intitulado ‘Cine em Resende’, o evento oferece workshops de audiovisual e exibição gratuita de filmes nacionais.

Com objetivo de alcançar públicos em situação de vulnerabilidade e com dificuldade de acesso a eventos culturais, o Cine em Resende vai passar por oito pontos do município: Capelinha, Centro, Engenheiro Passos, Grande Alegria, Paraíso, São Caetano, Vargem Grande e Visconde de Mauá. A programação prioriza a exibição do filme ‘Turbulência’ e de curta-metragens produzidos no Brasil.

O Festival de Cinema Itinerante também contará com oficinas de capacitação e introdução à linguagem audiovisual para crianças a partir de 11 anos. Ministrados por profissionais renomados da região, os cursos abordarão temas relacionados ao universo do cinema, como interpretação, produção de figurinos e escrita de roteiros.

“O Cine em Resende é um projeto que visa aproximar ações culturais de toda a população, além de despertar a curiosidade e incentivar o sonho de jovens talentos a se descobrirem no audiovisual. Estamos muito animados em poder proporcionar essa experiência aos moradores da nossa cidade, que tem tudo para se tornar uma referência em Cultura no estado”, afirma o secretário de Cultura de Resende, Professor Wilson.

A abertura oficial do festival aconteceu no último sábado, dia 5 de abril, às 18h, no Hall do Espaço Z. O lançamento contou com a participação de grupos da cultura nerd da região e performances de cosplay.

Programação completa do Cine em Resende

07/04 – PEC Morada da Montanha (Grande Alegria)

15h30 – Workshop de interpretação para o audiovisual

18h30 – Exibição dos filmes

10/04 – Quadra Engenheiro Passos (Engenheiro Passos)

15h30 – Workshop de produção de figurinos para o audiovisual

18h30 – Exibição dos filmes

14/04 – E.M. Geraldo da Cunha Rodrigues (São Caetano)

15h30 – Workshop de interpretação para o audiovisual

18h30 – Exibição dos filmes

25/04 – Capelinha

15h30 – Workshop de iniciação ao roteiro para audiovisual

18h30 – Exibição dos filmes

28/04 – Quadra da Vargem Grande (Vargem Grande)

15h30 – Workshop de interpretação para o audiovisual

18h30 – Exibição dos filmes

08/05 – Sede Parque Estadual da Pedra Selada (Visconde de Mauá)

15h30 – Workshop de produção de figurinos para o audiovisual

18h30 – Exibição dos filmes

12/05 – E.M. Governador Roberto Silveira (Paraíso)

15h30 – Workshop de interpretação para o audiovisual

18h30 – Exibição dos filmes

Circuito no Espaço Z

Exibição de filmes

15/05 – a partir das 14h

19/05 – a partir das 18h30

20/05 – a partir das 14h (com acessibilidade em Libras)

23/05 – a partir das 18h30

26/05 – a partir das 14h

Oficinas de audiovisual

02/06 – a partir das 14h30