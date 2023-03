Festival de cultura celebra Dia Internacional da Mulher em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de março de 2023, 17:10 horas

Evento no Corredor Cultural reuniu artistas do município e ofereceu diversos serviços voltados às mulheres



Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, através do gabinete da vice-prefeita, Fátima Lima, e da Fundação Cultura, em parceria com diversas secretarias, realizou nesta quarta-feira, (08), o evento ‘Festival Mulher na Cultura: Mulher, levanta e brilha’, em celebração ao Dia Internacional da Mulher. De 07h às 17h o Corredor Cultural foi palco para apresentações culturais, feira de artesanato e atendimentos voltados ao público feminino.

Durante todo o dia, as mulheres que passaram pelo local puderam ser atendidas e receber orientações da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, através do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), levando serviços de atualização e produção de novos registros em benefícios sociais, tarifa social, ID Jovem, segunda via de documentos e atendimento sobre violência contra a mulher. A Secretaria de Saúde esteve presente através das equipes do Consultório na Rua, o Programa Saúde na Escola (PSE), o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, a Área Técnica de Alimentação e Nutrição, levando orientações, informações e, em parceria com a Cruz Vermelha, aferição de pressão arterial e os Centros de Atenção Psicossociais (Espaço Reviver, Estação Viver e Estação Mental).

Além disso, o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (Cemae) esteve com sua equipe apresentando o trabalho realizado pelos seus assistidos. No Corredor Cultural também estavam tendas de atendimento da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), do Rotary Club, do Sest/Senat e da Unimed.

De acordo com a vice-prefeita Fátima Lima, o evento foi pensado para unir forças em prol de um mesmo objetivo, que é celebrar a mulher, em especial a barra-mansense. “Além de festejar essa data muito importante para todas nós, estamos aqui para mostrar à população o que o município tem de políticas públicas voltadas para as mulheres. Então, além de trazer essas artistas, valorizando a nossa cultura, nós estamos aqui com as nossas secretarias prestando apoio, realizando atendimento e oferecendo serviços e orientações. Foi um evento pensado por mulheres para exaltar as mulheres”, destacou Fátima Lima.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, reforçou a fala da vice-prefeita e lembrou-se do histórico que o município tem em homenagear as mulheres. “Nós somamos as iniciativas que são realizadas há alguns anos em Barra Mansa e neste ano o evento foi pensado pelas mulheres da nossa equipe, através da gerente de Economia Criativa, Aline Ribeiro, e da gerente da Biblioteca, Graziela Lorena, que estão sempre engajadas nas ações no município. O Festival Mulher na Cultura tem o objetivo de incentivar, reconhecer e colocar em debate as temáticas femininas por meio das linguagens artísticas”, disse Bravo.

A gerente de Economia Criativa, Aline Ribeiro, destacou as ações realizadas pelas mulheres do município. “Buscamos reunir, aqui no nosso Corredor Cultural, essas mulheres de Barra Mansa, que são fortes e tem um trabalho incrível, com uma programação toda voltada para nós. Temos aqui as artistas, trabalhadoras da cultura, ocupando o nosso palco e o espaço, valorizando a atividade de cada uma delas. Os projetos e secretarias que estão aqui conosco, nós priorizamos que fossem formados por equipes femininas, assim como o projeto ‘Música nas Escolas’, que veio com o quarteto de mulheres. Enfim, tudo feito por mulheres para mulheres”, destacou Aline.

Fotos: Paulo Dimas