Festival de futebol sub-9 de Resende terá captador de talentos do Flamengo

Matéria publicada em 5 de maio de 2023, 18:01 horas

Resende – Um torneio sub-9 de futebol, que será disputado por oito equipes neste sábado (6), terá a presença do captador de talentos do Clube de Regatas do Flamengo, Guto Santos. O campeonato irá começar a partir das 9h, no campo do CSSAN, no Monte Castelo, em Resende.

O captador de talentos estará de olho nos jogos para prestigiar novos atletas e possivelmente escolher alguns para que integrem o elenco do time rubro-negro. O evento é destinado a atletas nascidos entre 2014 e 2016.

Segundo o presidente da Liga Desportiva de Resende, Marco Antônio Rodrigues, há uma grande expectativa de que o captador de talentos esteja escolhendo alguns dos atletas mirins durante a competição. “Poder contribuir com a vida dos atletas é uma grande vitória. Existe uma grande chance dos participantes realizarem uma boa competição e chamarem a atenção do observador técnico para possivelmente fazer parte do elenco do Clube de Regatas do Flamengo futuramente. Será uma grande vitória saber que alguém foi revelado como talento em nosso torneio e em breve estará fazendo parte do elenco do Flamengo”, disse o presidente.

O torneio é organizado pela Liga Desportiva de Resende (LDR) em conjunto com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).