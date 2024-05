Festival de Inverno de Jacuecanga começa nesta quinta-feira (30)

Angra dos Reis – O bairro de Jacuecanga sedia o 14º Festival de Inverno – Louvor e Adoração, no feriado de Corpus Christi. A partir desta quinta-feira (30) a sábado (1º), em frente ao Terminal Rodoviário. Aberto a toda a comunidade, o Festival ocorrerá das 18h às 23h e, além das apresentações musicais e das pregações, contará ainda com praça de alimentação e espaço kids.

You may also like