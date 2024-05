Festival de Música e Ecologia de Angra distribuirá mais de R$25 mil em premiações

Angra dos Reis – A Secretaria de Eventos da prefeitura de Angra dos Reis abriu, nesta sexta-feira (24) as inscrições para o 21º Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande. O evento acontecerá na Vila do Abraão, dos dias 5 a 7 de julho. Somados, os prêmios de todas as categorias ultrapassam o valor de R$25 mil. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 07 de junho, através de um formulário disponível no site (www.agra.rj.gov/festivaldemusica/).

Cada participante poderá inscrever até três músicas inéditas e originais na categoria “Tema Livre” e até duas músicas no “Tema Ecologia”. Todas as demais informações sobre as inscrições podem ser encontradas no site.

Uma equipe de profissionais da área musical será responsável por selecionar as músicas inscritas. A divulgação do resultado das músicas selecionadas será feita no dia 21 de junho de 2024, no site da Prefeitura de Angra dos Reis.