Festival de natação marcará entrega de novo material aos alunos em Resende

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2020, 19:40 horas

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Resende, promove no próximo sábado, dia 8 de fevereiro, o I Festival de Natação . O evento acontece a partir das 09h, na sede do Sesi, que é parceiro do governo municipal no desenvolvimento do projeto Escola de Natação de Resende. O Sesi fica na Avenida Marcílio Dias, no bairro Jardim Jalisco.

Durante o festival, será feita também a entrega do novo material esportivo adquirido para garantir maior qualidade ao aprendizado dos 125 alunos do projeto. Todos receberão toca e óculos de natação no sábado, além de uma medalha pela participação no festival. Os alunos têm entre 7 e 17 anos, sendo divididos de acordo com o nível técnico e de conhecimento.

O projeto Escola de Natação de Resende foi retomado pela atual gestão em agosto de 2018, a partir de uma parceria selada entre a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e o Sesi. Os participantes do projeto são divididos em turmas iniciantes, onde recebem as primeiras noções sobre o esporte, e avançadas, nas quais ficam os alunos que já conhecem ao menos um pouco sobre a prática da natação.

De acordo com o prefeito Diogo Balieiro, a retomada do projeto em parceria com o Sesi tem como principal objetivo tornar a natação uma modalidade esportiva mais acessível, além de promover a iniciação dos alunos da rede municipal de ensino no esporte. Para participar das aulas de natação, os alunos devem estar também matriculados regularmente na escola .

As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, em três horários, e às quartas e sextas, em dois horários.