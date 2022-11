Festival Itinerante Tons de Dança de Barra Mansa está com inscrições abertas

Matéria publicada em 7 de novembro de 2022, 17:12 horas

Interessados têm até o dia 15 de novembro para garantir a participação

Barra Mansa – Os grupos e bailarinos interessados em participar da quarta edição do Festival Itinerante Tons de Dança de Barra Mansa têm até o dia 15 de novembro para se inscrever na mostra Artística ou Competitiva. O evento vai acontecer no dia 20 de novembro, a partir das 15h, no Parque da Cidade.

O Festival Itinerante Tons de Dança é uma realização da Associação Cultural ARTEMAGIA, em parceria com a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura. A programação vai contar com diferentes vertentes de dança, com categorias divididas por faixa etária. Os melhores bailarinos e grupos serão premiados ao final do festival.

A diretora administrativa da Associação, Tereza Mendes, destacou que o festival está retornando de forma presencial após dois anos da interrupção causada pela pandemia do Covid-19.

“Ele volta como uma homenagem a todos que sofreram ou ainda sofrem por esse período. Volta também como comemoração à vida e à dança. Esse evento é realizado na cidade graças ao apoio da Prefeitura e da Fundação Cultura, que sempre prestigiaram a arte e a cultura. A dança agradece”.

As inscrições podem ser realizadas pela internet, através do através do link: https://forms.gle/YCpKMC9y2LRxfPVo9, ou presencialmente nos polos do projeto Dança & Magia, onde é preciso preencher a ficha e anexar os documentos necessários.

Os endereços do Projeto Dança & Magia podem ser encontrados no site: www.projetodancaemagia.org.br.