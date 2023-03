“Festival Mulheres na Cultura” celebra o Dia Internacional da Mulher em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de março de 2023, 12:25 horas

Corredor Cultural terá vasta programação durante todo o dia

Barra Mansa – O Gabinete da Vice-Prefeita de Barra Mansa e a Fundação Cultura (FCBM) preparam um grande evento multicultural para comemorar o Dia Internacional da Mulher, celebrado mundialmente em 8 de março. A programação será no Corredor Cultural, no Centro, com várias atividades feitas por elas e para elas.

O principal objetivo do evento é valorizar a cultura feminina e a força das mulheres de Barra Mansa, com o tema “Festival Mulher na Cultura: Mulher, levanta e Brilha”. A festividade contará com a participação das Secretarias Municipais de Assistência Social e Direitos Humanos; Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação; Educação, com o projeto Música nas Escolas, a Escola Vocacionada à Música e o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (CEMAE); Juventude, Esporte e Lazer; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Saúde e Ordem Pública com a Patrulha da Mulher, além de organizações privadas como Mary Kay, OAB Mulher, Rotary Club, Sebrae, Sest Senat, Unimed Barra Mansa e Uniodonto.

A Vice-Prefeita Fátima Lima ressalta que esta comemoração é especial para celebrar a força feminina e enfatizar que a mulher pode estar onde ela quiser, além de apresentar os serviços que são oferecidos às munícipes.

“Estamos com uma programação muito legal e bem completa. Conseguimos reunir todas as Secretarias Municipais para, de alguma maneira, ajudar as mulheres de Barra Mansa e mostrar que elas têm voz e papel tanto na cultura, na saúde, na educação ou onde ela quiser”, disse.

O evento terá atividades no Corredor Cultural, no Palácio Barão de Guapy e no Parque Centenário, conhecido como Jardim das Preguiças. Algumas instalações serão fixas durante todo o dia, confira:

No Parque Centenário estarão a Feira de Artesanato e Alimentos, Oficinas de Artesanato e a distribuição e o plantio de mudas. Na tenda da Educação haverá distribuição de materiais orientativos do Ensino de Jovens e Adultos (EJA). Na tenda da Saúde de Atenção Básica e do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) terá aferição de pressão, de glicose, orientação nutricional, psicológica e assistência social, além de fisioterapia. Na tenda da Secretaria de Assistência Social haverá orientação e abordagens do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

O Rotary Club em sua tenda proporcionará um dia de beleza para as mulheres, com depilação e sobrancelha, além de aferição de glicose e distribuição de mudas de alface. A Tenda da OAB Mulher proporcionará orientações e abordagens às mulheres.

Confira o restante da programação:

07h – Caminhada orientada no Parque Centenário

08h – Aulão de dança no palco

09h – Apresentação do Coral do Idoso no palco

10h – Apresentação das alunas da Escola Vocacionada à Música no palco

11h – Roda de conversa sobre Saúde Mental na tenda grande

12h – Roda de conversa sobre Violência Contra a Mulher na tenda grande

13h – Palestra sobre Empreendedorismo Feminino no palco

14h – Show com Naty Rio, no palco

15h – Café Literário na Galeria Glécio Penedo, no Palácio Barão de Guapy

15h – Roda de conversa sobre Saúde da Mulher na tenda grande

16h – Roda de conversa no palco

17h – Show com a Banda Fulanas no palco

18h – Encerramento