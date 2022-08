Festival Paralímpico será realizado em Volta Redonda no dia 24 de setembro

Matéria publicada em 5 de agosto de 2022, 19:25 horas

Atividade é destinada a crianças e jovens de 8 a 17 anos, com e sem deficiência

Volta Redonda- Volta Redonda foi escolhida novamente para sediar o Festival Paralímpico Loterias Caixa. O município já havia sediado o evento em 2021. Este ano, a ação ocorrerá no dia 24 de setembro, das 9h às 12h, em 98 pontos do país. No estado do Rio, Volta Redonda é um dos cinco locais escolhidos. A organização na cidade conta com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). Todas as atividades acontecerão na Arena Esportiva, no bairro Voldac.

O festival tem a finalidade de proporcionar a crianças e jovens, de 8 a 17 anos, com e sem deficiência (até 20%) a experiência de vivenciar as modalidades paralímpicas e difundir o Movimento Paralímpico em todo o território nacional. A meta para este ano é atender 14.000 participantes em atividades esportivas lúdicas, com uma média de 150 crianças por núcleo.

“Volta Redonda é uma cidade inclusiva, trabalhamos bastante neste sentido. Em quase todas as nossas atividades a gente já vem promovendo a inclusão. Temos o badminton, vôlei sentado e o parataekwondo, tudo isso graças à sensibilidade dos nossos profissionais e o apoio do prefeito Neto. O Festival Paralímpico, assim como a Olimpede, são mais que eventos, são ações sociais porque buscam incluir pessoas com deficiência (PCD) à prática esportiva”, destacou a secretária de Esportes de Volta Redonda, Rose Vilela.

Inscrições

Para participar das atividades, os interessados devem preencher um cadastro on-line, que pode ser acessado através do link: https://bit.ly/3Ql6jM1.

Festival Paralímpico

O evento ocorre em setembro por causa da celebração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21) e ao Dia Nacional do Atleta Paralímpico (22). Em 2021, devido à pandemia de Covid-19, o Festival foi adiado e realizado em 4 de dezembro para acompanhar o Dia Internacional de Luta das Pessoas com Deficiência (3 de dezembro).

A primeira edição do festival, em 2018, foi realizada em 48 cidades com a participação de mais de 7.000 crianças. Em 2019, o evento teve 70 sedes e atendeu mais de 10 mil crianças. A edição de 2020 foi cancelada devido à pandemia de Covid-19. No ano passado, o Festival Paralímpico reuniu 8.000 crianças em 70 sedes espalhadas pelo país.