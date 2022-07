Festival reúne enxadristas da região Sul Fluminense

Matéria publicada em 20 de julho de 2022, 17:27 horas

Volta Redonda – Com o objetivo de contribuir para divulgação, disseminação e melhoria do nível técnico do xadrez vale-paraibano e proximidades, o Sider Shopping realizará, entre os dias 22 e 24 de julho, o “1º Festival de Xadrez – Sider Shopping”. O evento, válido pelo calendário de provas estadual (FEXERJ), nacional (CBX) e internacional (FIDE), sediará o 1º Aberto de Xadrez Clássico de Volta Redonda e a 6ª Etapa do XXIII Circuito Vale-Paraibano de Xadrez.

O xadrez é um dos jogos mais antigos que conhecemos e se espalhou mundialmente sofrendo adaptações até chegar no jogo que temos hoje. O esporte une diferentes gerações e culturas, proporcionando diversos benefícios como melhoria da concentração, desenvolvimento da criatividade e confiança.

A programação do evento foi pensada tanto para quem já pratica o esporte como para quem ainda está começando e quer aprender algumas jogadas. Além de assistir aos torneios, haverá um espaço gratuito com mesas para prática da modalidade e é uma ótima oportunidade de pegar umas dicas com alguns dos melhores enxadristas da região.

A programação começa na sexta-feira, dia 22, com a primeira rodada do 1º Aberto de Xadrez Clássico de Volta Redonda, às 18h. No sábado, dia 23, acontece a 2ª rodada do 1º Aberto de Xadrez Clássico de Volta Redonda, às 9h, e 3ª rodada, às 13h30. Já a 6ª Etapa do XXIII Circuito Vale-Paraibano de Xadrez tem início às 16h30. E no domingo, dia 24, é a 4ª rodada do 1º Aberto de Xadrez Clássico de Volta Redonda, às 9h, a 5ª rodada, às 13h30, e premiação às 17h. Ambos os torneios disputam o Troféu Sider Shopping de Xadrez.

“A iniciativa aumenta a visibilidade do jogo de xadrez e incentiva a prática da modalidade. Além disso, contribui para a melhoria do nível técnico do xadrez na nossa região”, explicou a coordenadora de marketing do Sider Shopping, Patrícia Macedo.