Festival Sesc de Inverno chega à Penedo nesta sexta-feira

Matéria publicada em 28 de julho de 2022, 17:51 horas

Itatiaia – Com diversas atrações musicais e culturais, chega à Penedo no dia 29 de julho, o Festival Sesc de Inverno, um dos maiores e mais importantes eventos culturais do Brasil. Após 20 anos de realização, este ano, o festival que passará por 12 municípios, chega ao sul do estado e Penedo entra para o circuito pela primeira vez.

A programação acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de julho com show da cantora Vanessa da Mata a partir das 21h, na sexta-feira (29), com Frejat, também às 21h, no sábado (30). No domingo (31), bandas e grupo regionais se apresentarão durante toda a tarde, a partir das 13h. Entre as atrações, está a Orquestra Circônica, uma orquestra diferente, que mistura as linguagens do Circo e do Carnaval, onde a performance circense é o recheio principal, com pernas de pau, malabaristas, palhaços e acrobatas.

O festival será realizado no Centro de Eventos de Penedo, um novo espaço projetado pela Prefeitura para dar mais estrutura e oferecer acesso mais fácil nos eventos realizados na localidade. Além da estrutura para os shows, o público também contará com uma tenda cultural e praça de alimentação. Durante toda a programação, a Guarda Civil Municipal estará no local, orientando os motoristas e auxiliando no trânsito. A classificação do evento é livre para todas as idades.