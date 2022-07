Matéria publicada em 22 de julho de 2022, 15:26 horas

Itatiaia – Com diversas atrações musicais e culturais, chega à Penedo no próximo dia 29 de julho, o Festival Sesc de Inverno, um dos maiores e mais importantes eventos culturais do Brasil. Após 20 anos de realização, este ano, o festival que passará por 12 municípios, chega ao sul do estado e Penedo entra para o circuito pela primeira vez. O Festival é uma realização do Sesc – Serviço Social do Comércio – em parceria com a Prefeitura de Itatiaia, por meio da Superintendência de Eventos.

– O festival de Inverno vai contar com uma mega estrutura, é reconhecido como um dos mais expressivos e importantes festivais de arte e cultura do país e estamos muito satisfeitos e empolgados em ser um dos destinos dessa edição. Além de marcar o retorno de grandes eventos presenciais, o festival também marca o reencontro dos artistas com o público, muitos retomando agora aos palcos, após o período crítico da pandemia. A programação mescla grandes nomes do cenário nacional e artistas locais, o que o torna também um impulsionador para os talentos do interior do estado – relatou o superintendente de Eventos, Tarcísio Aragão.

A programação acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de julho com show da cantora Vanessa da Mata a partir das 21h, na sexta-feira (29), com Frejat, também às 21h, no sábado (30). No domingo (31), bandas e grupo regionais se apresentarão durante toda a tarde, a partir das 13h. Entre as atrações, está a Orquestra Circônica, uma orquestra diferente, que mistura as linguagens do Circo e do Carnaval, onde a performance circense é o recheio principal, com pernas de pau, malabaristas, palhaços e acrobatas.

O festival será realizado no Centro de Eventos de Penedo, um novo espaço projetado pela Prefeitura para dar mais estrutura e oferecer acesso mais fácil nos eventos realizados na localidade. Além da estrutura para os shows, o público também contará com uma tenda cultural e praça de alimentação. Durante toda a programação, a Guarda Civil Municipal estará no local, orientando os motoristas e auxiliando no trânsito. A classificação do evento é livre para todas as idades.

Solidariedade

De acordo com a Superintendência de Eventos, na entrada do festival, o caminhão do Programa Mesa Brasil, do Sesc, estará estacionado, dando oportunidade das pessoas adquirirem alimentos não perecíveis para serem doados e destinados a instituições da cidade.

Programação do Festival de Inverno

Local: Cepe – Centro de Eventos de Penedo, próximo ao portal

29 de julho SEXTA-FEIRA

21H00

VANESSA DA MATA

30 de julho SÁBADO

21H00

FREJAT

31 de julho DOMINGO

13H00

ORQUESTRA CIRCÔNICA

CLASSIFICAÇÃO: LIVRE | LOCAL: TENDA CULTURAL

31 de julho DOMINGO

14H00

CIRCO NO ATO

31 de julho DOMINGO

15H00 ÀS 18H00

PARQUE DO CIRCO

31 de julho DOMINGO

15H00

PH TRIO

31 de julho

18H00

GILIADE LIMA QUARTETO CONVIDA CHICO OLIVEIRA

31 de julho

20H30

FIGUROTICO