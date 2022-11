Festival ‘Sesc Nova Música Convida’ chega neste fim de semana na Praça Brasil - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de novembro de 2022, 12:19 horas

Projeto do Sesc RJ promove encontros musicais e oficinas de formação cultural

Volta Redonda – Volta Redonda recebe neste fim de semana, dias 25, 26 e 27 de novembro, o projeto “Sesc Nova Música Convida”, com shows musicais e oficinas de formação cultural gratuitos. As apresentações musicais vão acontecer na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, no sábado (26) e no domingo (27).

Já as oficinas de formação cultural, nos dias 25 e 26 (sexta e sábado), acontecerão na Biblioteca Municipal Raul de Leoni. Os interessados nas atividades devem se inscrever no site da SMC: https://cultura.voltaredonda.rj.gov.br/cadastrooficinasesc/.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, citou a recém parceria com o Sesc RJ.

“A parceria firmada com o Sesc começa a render grandes frutos e, através disso, a secretaria de Cultura vai oferecer grandes shows de qualidade de forma gratuita. E para os artistas, formação cultural, que vai ajudar na profissionalização da categoria”, disse.

O festival é uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, através da secretaria de Cultura (SMC), e o Sesc RJ (Serviço Social do Comércio).

Programação musical

Dia 26/11, às 20h– Rapper Ramiro Mart recebe Thiago ElNino e Hodari;

Dia 27/11, às 17h– Juremeiros recebem a grande referência do samba, Leci Brandão, para um grande show.

E mais: nos dois dias de festival, DJ Carol Oliveira tocará para o público duas horas antes dos shows. No primeiro dia ela receberá o DJ Genesttra, e no segundo dia, DJ Josafá.

Oficinas de formação cultural

Durante os dias 25 e 26/11, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, acontecerão aulas criativas com renomados profissionais de área cultural. Confira a programação das oficinas:

Dia 25/11, das 18h às 21h

Oficina: Assessoria de imprensa para não assessores na música com Julianna Sá.

Julianna Sá mexe com música. Roteirista, produtora, curadora, jornalista, à frente da DOBRA – comunicação e outros desdobramentos –, atua em diferentes formatos junto a artistas independentes.

Dia 26/11, das 14h às 16h

Masterclass: Panorama da Nova Música Brasileira com Roberta Martinelli.

Roberta Martinelli é apresentadora, criadora e curadora do programa Cultura Livre na TV Cultura. O programa completa em 2022 13 anos no ar e foi indicado pela APCA (Associação Paulista de Críticos Teatrais) como melhor programa de televisão.