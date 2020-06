Festival Solidário de Música arrecada 82 toneladas de alimentos no Rio

Matéria publicada em 14 de junho de 2020, 17:00 horas

Rio de Janeiro –

O Festival Solidário de Música realizado ontem (13) no Cristo Redentor, durante o pôr do sol, arrecadou 82 toneladas de alimentos que serão entregues a famílias em situação de vulnerabilidade social, no Rio de Janeiro. O evento, inédito e virtual, foi organizado pela pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj)

As doações serão levadas a instituições sociais que trabalham com a Fundação Cristo Eu Quero Doar, como o Asilo Socorrinho, a Toca de Assis, as Irmãs Missionárias da Caridade. Segundo a entidade, a ação foi acompanhada por mais de 17 mil pessoas pelas redes sociais.

Além de arrecadar produtos para a campanha social Cristo Redentor, Eu Quero Doar, da Arquidiocese do Rio, a apresentação em um dos pontos turísticos mais famosos do mundo também foi uma homenagem aos trabalhadores do setor supermercadista brasileiro.