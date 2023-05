Fevre abre processo seletivo para vagas remanescentes em cursos do IFRJ

Matéria publicada em 22 de maio de 2023, 12:02 horas

Inscrições gratuitas para Eletrotécnica e Metrologia vão até dia o dia 3/7 e seleção será feita por meio de sorteio público

Volta Redonda – A Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) está com inscrições abertas para o processo seletivo para ingresso de 72 vagas remanescentes nos cursos técnicos concomitantes e subsequentes em Eletrotécnica (36) e em Metrologia (36) do IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro), para o segundo semestre deste ano. A seleção é realizada por meio de acordo de cooperação técnica firmado entre o Instituto e a Fevre.

As vagas serão preenchidas através de sorteio público e ofertadas para todos os alunos do município. O curso de Metrologia será ministrado no turno da noite e podem participar do processo seletivo os alunos do 3º Ano que estiverem cursando o Ensino Médio pela manhã ou à tarde, ou aqueles que já tenham concluído. Candidatos ao curso de Eletrotécnica, que terá aulas à tarde, devem estar cursando a partir do 2º Ano, de manhã ou à noite, ou já terem concluído o Ensino Médio.

Foram reservadas 10% das vagas para pessoas com deficiência (PCD) nos termos da Lei Municipal nº 3.113/94; e 20% para cotas de negros, de acordo com a Lei Municipal nº 5.309/2017.

Inscrições

O candidato deverá realizar sua inscrição, de forma gratuita, pela Internet até as 16h do dia 3 de julho de 2023, preenchendo a ficha eletrônica disponível no site www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico. No caso de dificuldade de acesso à Internet, os candidatos podem realizar suas inscrições na Subprefeitura (Avenida Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro), das 8h30 às 17h, respeitados os dias e horários previstos para a inscrição (dias úteis).

O candidato deverá preencher a Ficha Eletrônica de Inscrição, indicar o curso a que concorre, confirmar os dados cadastrados, enviar pela Internet e imprimir o comprovante de sua inscrição. Não haverá taxa de inscrição.

A seleção dos candidatos inscritos para esses dois cursos será realizada através de sorteio público, no dia 12/07/2023, às 19h, ao vivo pelo Youtube, por meio do link vreduca.net/sorteioIFRJ. O link de acesso ao sorteio público eletrônico também estará disponível no site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico a partir do dia 10/07/2023.

O número de sorteio para cada candidato será o número gerado no ato da inscrição. O candidato deverá guardar o comprovante de inscrição para acompanhar o sorteio, que será iniciado pelas vagas dos candidatos com deficiência, depois pelos que optaram pela cota para negros e, a seguir, para os de ampla concorrência.

Para cada curso será sorteado o número de vagas oferecidas no quadro de vagas e mais 50 vagas para formação do cadastro de reserva. Caso esse número seja inferior a 50 vagas para o cadastro reserva, todas as vagas serão sorteadas.

O edital do processo seletivo e mais informações estão disponíveis no site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico.