Fevre e Faetec estão com inscrições abertas para curso gratuito de Técnico em Enfermagem

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2021, 12:39 horas

Inscrições para 40 vagas vão até o próximo dia 31. Provas serão realizadas em janeiro

Volta Redonda- A Fundação Educacional de Volta Redonda (FEVRE), em parceria com a FAETEC, abriu inscrições para 40 vagas gratuitas do curso de Técnico em Enfermagem. As aulas serão ministradas no Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal. Os interessados poderão se inscrever até o próximo dia 31 de dezembro pelo site www.legalleconcursos.com.br, onde também está disponível o edital do processo seletivo.

No mesmo endereço eletrônico, já está disponibilizado o Cartão de Confirmação de Inscrição. Nele, estará o local e horário de realização da prova objetiva, que acontecerá no dia 23 de janeiro, das 14h às 17h30.

A prova objetiva será composta de 40 (quarenta) questões do tipo múltipla escolha, divididas em questões de Língua Portuguesa e de Matemática. O candidato deverá observar as normas e os protocolos de segurança sanitária para o combate e prevenção da Covid-19 na data da realização da prova.

Como fazer a inscrição:

Acesse o site www.legalleconcursos.com.br e clique em “Inscrições Abertas”. Procure na página o item com o título abaixo:

“FAETEC – Processo Seletivo 2022.06 – Cursos de Ensino Técnico de Nível Médio na Forma de Organização Articulada: Concomitância Externa; Subsequente. Fundação de Apoio à Escola Técnica – FAETEC.”

Em seguida, basta clicar em “Ver Edital”. É recomendado ler todo o edital. Depois, clique em “Inscreva-se” no canto direito para efetuar a inscrição.